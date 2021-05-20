На Закарпатье в результате ДТП погибла 19-летняя девушка

В Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда. В результате аварии погибла 19-летняя девушка. 25-летнего парня госпитализировали в больницу с травмами.

ДТП произошло в городе Хуст на улице Волошина 19 мая в 22.44.

По данным правоохранителей, 25-летний водитель мопеда Honda, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в автомобиль Mersedes.

Вследствие ДТП 19-летняя пассажирка мопеда получил тяжелые травмы. Она умерла в больнице.

В свою очередь водителя мопеда госпитализировали в районную больницу.

Следователи выяснили, что оба водителя находились за рулем трезвые.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

ДТП на трассе Киев-Чоп

Недавно в Стрыйском районе Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли 43-летние мужчина и женщина.

Инцидент произошел в селе Козева. Авто Renault Kangoo, за рулем которого находился мужчина, выехал на встречную полосу.

Именно тогда и произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania с прицепом.