ЧП в Луцке: спасателям пришлось снимать людей с чертового колеса

В Луцке произошло ЧП на территории парка Леси Украинки.

Установленное там чертово колесо остановилось, когда на аттракционе находилось 12 человек, половина из которых дети.

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Для спасения людей на место происшествия прибыли 4 единицы специальной техники и 14 спасателей.

По состоянию на 17.10 все застрявшие на аттракционе люди были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

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Опасность детских аттракционов

Детские аттракционы — не всегда приятный, а местами и опасный досуг.

В Украине ежегодно фиксируют десятки пострадавших из-за некорректной работы аттракционов.

Примерно в половине случаев аттракционы не соответствуют действующим нормам эксплуатации.