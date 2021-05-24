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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

ЧП в Луцке: спасателям пришлось снимать людей с чертового колеса

Чертово колесо

В Луцке произошло ЧП на территории парка Леси Украинки.

Установленное там чертово колесо остановилось, когда на аттракционе находилось 12 человек, половина из которых дети.

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Для спасения людей на место происшествия прибыли 4 единицы специальной техники и 14 спасателей.

По состоянию на 17.10 все застрявшие на аттракционе люди были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

Опасность детских аттракционов

Детские аттракционы — не всегда приятный, а местами и опасный досуг.

В Украине ежегодно фиксируют десятки пострадавших из-за некорректной работы аттракционов.

Примерно в половине случаев аттракционы не соответствуют действующим нормам эксплуатации.

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