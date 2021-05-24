ЧП в Луцке: спасателям пришлось снимать людей с чертового колеса

В Луцке произошло ЧП на территории парка Леси Украинки.
Установленное там чертово колесо остановилось, когда на аттракционе находилось 12 человек, половина из которых дети.
Для спасения людей на место происшествия прибыли 4 единицы специальной техники и 14 спасателей.
По состоянию на 17.10 все застрявшие на аттракционе люди были успешно эвакуированы, никто не пострадал.
Опасность детских аттракционов
Детские аттракционы — не всегда приятный, а местами и опасный досуг.
В Украине ежегодно фиксируют десятки пострадавших из-за некорректной работы аттракционов.
Примерно в половине случаев аттракционы не соответствуют действующим нормам эксплуатации.