Летом всем детям хочется проводить больше времени на свежем воздухе, и одним из мест отдыха становятся парки аттракционов.

Детские аттракционы — не всегда приятный, а местами и опасный досуг.

В Украине ежегодно фиксируют десятки пострадавших из-за некорректной работы аттракционов.

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Факты ICTV решили разобраться, как проверить аттракцион до того, как вы вместе с ребенком сядете на него.

— Если вы подходите к аттракциону и видите, что ему уже четверть века, стоит задуматься над тем, как он эксплуатируется и кто дал разрешение на его использование, — рассказывает эксперт Максим Несмеянов.

Работа аттракционов должна соответствовать действующим нормам эксплуатации, в том числе и нормам пожарной безопасности. Максим Несмеянов уверяет, что едва ли не половина всех детских парков с аттракционами в Украине таких норм не соблюдают.

— К таким паркам у меня только один вопрос: кто им продлевал срок эксплуатации?

Эксперт добавляет, что каждый украинец как потребитель имеет право выбора, посещать сомнительные парки или нет, а также написать обращение в соответствующие органы, наприме в Государственную службу Украины по вопросам труда.

— Обязательно проверяйте ремни безопасности, они должны четко фиксировать и удерживать положение вашего тела. Если вы или ваш ребенок чувствуете себя некомфортно, лучше не садитесь на этот аттракцион.

Отдельно эксперт просит обращать внимание на работников развлекательных парков, которые по требованию обязаны предоставлять всю информацию о состоянии аттракционов.

— Вы можете поговорить с ними, узнать у них правила пожарной безопасности на территории парка, когда в последний раз проводился техосмотр и кто понесет ответственность в случае непредвиденной ситуации. Если они не могут ответить на эти вопросы, лучше откажитесь от посещения таких аттракционов.

Что делать, если ребенок все же травмировалась на аттракционах? Эксперт советует не тянуть и ни в коем случае не идти домой.

— Не советую идти домой и заниматься самолечением. Вы будете иметь законное право на возмещение, если вызовете скорую помощь, полицию, и, главное, сохраните ваш билет на аттракцион.

Также финансовые требования к владельцам аттракциона можно выдвигать путем фиксирования всех расходов, связанных с лечением травм. Согласно закону, именно владелец отвечает за безопасность посетителей аттракционов.

Июнь уже начался, а это значит, что карантин в Украине продолжат ослаблять. Следующий этап снятия ограничений состоится 5 июня.

В частности, возобновятся церковные службы, перестанет действовать обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет, а также полноценно возобновят свою работу рестораны, бары и кафе.