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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

НП в Луцьку: рятувальникам довелося знімати людей з чортового колеса

Чертово колесо

У Луцьку сталася надзвичайна подія на території парку Лесі Українки.

Встановлене там чортове колесо зупинилося, коли на атракціоні знаходилося 12 чоловік, половина з яких діти.

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Для порятунку людей на місце події прибули 4 одиниці спеціальної техніки та 14 рятувальників.

Станом на 17.10 всіх застряглих на атракціоні людей було успішно евакуйовано, ніхто не постраждав.

Небезпека дитячих атракціонів

Дитячі атракціони – не завжди приємний, а місцями і небезпечний дозвілля.

В Україні щорічно фіксують десятки постраждалих через некоректну роботу атракціонів.

Приблизно в половині випадків атракціони не відповідають чинним нормам експлуатації.

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