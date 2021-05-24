НП в Луцьку: рятувальникам довелося знімати людей з чортового колеса

У Луцьку сталася надзвичайна подія на території парку Лесі Українки.
Встановлене там чортове колесо зупинилося, коли на атракціоні знаходилося 12 чоловік, половина з яких діти.
Для порятунку людей на місце події прибули 4 одиниці спеціальної техніки та 14 рятувальників.
Станом на 17.10 всіх застряглих на атракціоні людей було успішно евакуйовано, ніхто не постраждав.
Небезпека дитячих атракціонів
Дитячі атракціони – не завжди приємний, а місцями і небезпечний дозвілля.
В Україні щорічно фіксують десятки постраждалих через некоректну роботу атракціонів.
Приблизно в половині випадків атракціони не відповідають чинним нормам експлуатації.