В селе Вчорайше Житомирской области 18-летнего Валентина Дьячкова нашли обгоревшим на крыше товарного вагона. Похоронили парня в закрытом гробу.

Чтобы достать тело юноши, пришлось вызвать спасателей. Подняться на крышу они смогли лишь после того, как полностью обесточили линию.

Согласно заключению судмедэксперта, парень погиб от поражения электрическим током.

Полиция расследует гибель как несчастный случай. Однако родные и друзья Валентина не верят, что парень, который учился на сварщика и хорошо разбирался в свойствах электрического тока, пренебрег жизнью.

Отбрасывают и версию о том, что юноша хотел сделать селфи, поскольку в момент, когда произошла трагедия, было темно.

Кроме того, гаджет был в кармане парня, а не в руках, что более логично для человека, который собирался сделать селфи.

Если бы Валентина поразило током, предполагают односельчане, батарея просто разорвала бы телефон.

– Какое селфи? У меня малый был очень умный. Он видел, что там ток проходит. Он бы туда не залез. Тем более, если бы даже поразило током, не смог бы так сложить руки, как они были, когда его сняли с поезда, – говорит брат погибшего Николай Дьячков.

В тот день парень вернулся на электричке из Боярки Киевской области, где проходил практику. И это возвращение домой было подозрительным.

– Люди говорят, что он был чем-то разочарован, все вещи оттуда забрал, хотя у него еще практика должна была быть, – замечает Николай Дьячков.

Дома парень пробыл недолго. Несмотря на то, что все друзья и даже любимая девушка были на дне рождения в их селе, Валентин почему-то уехал в соседнее.

– В метрах 15 от того вагона его кепка лежала. Это уже значит, что он от кого-то убегал. Его догнали или избили насмерть. В его телефоне нашел номер какой-то сестры Елены. Хочу с ней пообщаться, – рассказывает брат погибшего.

В полиции установили, что Валентин действительно на станции был не один, а в компании знакомых. Их уже опросили и пока отпустили.

– По их показаниям, они прогуливались по железнодорожным путям и в какой-то момент парень захотел сделать селфи. Забравшись на крышу вагона, его поразило током. От полученных травм он погиб на месте, – отмечает пресс-секретарь Бердичевского райотдела полиции Житомирской области Ирина Кучерук.

Смерть от поражения током в Черниговской области

20 апреля в Черниговской области 16-летний парень погиб от поражения током, когда пытался сделать селфи на крыше грузового поезда.

Трагедия произошла, когда парень отдыхал с друзьями в лесополосе. В Черниговскую область подросток приехал из Киева, чтобы погостить у дедушки.

Подробнее о смерти от поражения током в Черниговской области читайте в материале Фактов ICTV.