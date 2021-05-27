У селі Вчорайше Житомирської області 18-річного Валентина Дьячкова знайшли обгорілим на даху товарного вагона. Поховали хлопця в закритій труні.

Аби дістати тіло юнака, довелося викликати рятувальників. Піднятися на дах вони змогли лише після того, як повністю знеструмили лінію.

Відповідно до висновку судмедексперту, хлопець загинув від ураження електричним струмом.

Поліція розслідує загибель як нещасний випадок. Проте рідні та друзі Валентина не вірять, що хлопець, який навчався на зварювальника й добре знався на властивостях електричного струму, зневажив життям.

Відкидають і версію про те, що юнак хотів зробити селфі, оскільки в момент, коли сталася трагедія, було темно.

Крім того, гаджет був у кишені хлопця, а не в руках, що більш логічно для людини, яка збиралася зробити селфі.

Якби Валентина уразило струмом, припускають односельці, батарея просто розірвала б телефон.

– Яке селфі? У мене малий був дуже розумний. Він бачив, що там струм проходить. Він би туди не заліз. Тим паче, якби навіть вразило струмом, не зміг би так скласти руки, як вони були, коли його зняли з поїзда, – говорить брат загиблого Микола Дьячков.

Того дня хлопець повернувся електричкою з Боярки, що на Київщині, де проходив практику. І це повернення додому було підозрілим.

– Люди кажуть, що він був чимось розчарований, усі речі звідти забрав, хоча в нього ще практика мала бути, – зауважує Микола Дьячков.

Удома хлопець пробув недовго. Попри те, що всі друзі та навіть кохана дівчина були на дні народження в їхньому селі, Валентин чомусь поїхав до сусіднього.

– За метрів 15 від того вагону його кашкет лежав. Це вже свідчить про те, що він від когось тікав. Його наздогнали чи побили насмерть. У його телефоні знайшов номер якоїсь сестри Олени. Хочу з нею поспілкуватись, – розповідає брат загиблого.

У поліції встановили, що Валентин дійсно на станції був не сам, а в компанії знайомих. Їх вже опитали й поки що відпустили.

– За їхніми свідченнями, вони прогулювалися залізничними коліями і якоїсь миті хлопець захотів зробити селфі. Залізши на дах вагону, його уразило струмом. Від отриманих травм він загинув на місці, – зазначає речниця Бердичівського райвідділу поліції Житомирщини Ірина Кучерук.

Смерть від ураження струмом у Чернігівській області

20 квітня в Чернігівській області 16-річний хлопець загинув від ураження струмом, коли намагався зробити селфі на даху вантажного поїзда.

Трагедія сталась, коли хлопець відпочивав із друзями в лісосмузі. У Чернігівську область підліток приїхав із Києва, щоб погостювати в дідуся.

Детальніше про смерть від ураження струмом у Чернігівській області читайте в матеріалі Фактів ICTV.