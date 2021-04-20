В Черниговской области трагически погиб 16-летний парень, который приехал в гости к дедушке. Во время отдыха с друзьями в лесополосе он пытался сделать селфи на крыше грузового поезда, однако его смертельно ударило электрическим током.

20 апреля около 21.00 оператор скорой помощи сообщил в полицию о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной общины парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Правоохранители на месте трагедии установили, что подросток недавно приехал в гости к дедушке в село из Киева.

Вчера он пошел отдыхать вместе с друзьями в лесополосу неподалеку от железной дороги. Там парень решил сделать селфи на грузовом вагоне.

Но когда он стал на крыше поезда во весь рост, то получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением.

В результате удара подростка отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток умер.

В Черкасской области подростка ударило током на железной дороге

На станции Шевченко в Смеле Черкасской области 16-летнего подростка ударило током контактной сети. Парня госпитализировали с 50% ожогами тела.

Чрезвычайная ситуация произошла, когда школьник, катаясь с другом на велосипедах возле станции, решил подняться на крышу цистерны.