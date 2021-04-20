PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Приехал к дедушке: на Черниговщине умер подросток из-за селфи на крыше поезда

поліцейські біля вагону потяга

В Черниговской области трагически погиб 16-летний парень, который приехал в гости к дедушке. Во время отдыха с друзьями в лесополосе он пытался сделать селфи на крыше грузового поезда, однако его смертельно ударило электрическим током.

20 апреля около 21.00 оператор скорой помощи сообщил в полицию о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной общины парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Правоохранители на месте трагедии установили, что подросток недавно приехал в гости к дедушке в село из Киева.

Вчера он пошел отдыхать вместе с друзьями в лесополосу неподалеку от железной дороги. Там парень решил сделать селфи на грузовом вагоне.

Но когда он стал на крыше поезда во весь рост, то получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением.

В результате удара подростка отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток умер.

Читайте
Убили и ограбили бездомных: во Львове суд вынес приговор студенту и школьнику

В Черкасской области подростка ударило током на железной дороге

На станции Шевченко в Смеле Черкасской области 16-летнего подростка ударило током контактной сети. Парня госпитализировали с 50% ожогами тела.

Чрезвычайная ситуация произошла, когда школьник, катаясь с другом на велосипедах возле станции, решил подняться на крышу цистерны.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка