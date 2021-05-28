Прокуратура Киева сообщила о подозрении 37-летнему киевлянину, который сообщил о ложном минировании Северного моста. Событие произошло 26 апреля.

— Злоумышленник, с целью дезорганизации и нарушения движения транспорта, совершил звонок по спецлинии 102 и сообщил заведомо ложную информацию о подготовке взрыва на Северном мосту в Киеве, — сообщили в прокуратуре.

Личность мужчины вскоре установили, затем его задержали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Задержание минера

Ранее в Виннице неизвестный угрожал взорвать две гранаты в квартире.

Вместе с ним в помещении находились жена и шестилетний ребенок. Мужчину вскоре задержали.

Подробнее об ответственности за ложное сообщение о минировании в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.