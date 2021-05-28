Прокуратура Києва повідомила про підозру 37-річному киянину, який повідомив про неправдиве замінування Північного моста. Подія сталася 26 квітня.

– Зловмисник, з метою дезорганізації та порушення руху транспорту, здійснив дзвінок на спецлінію 102 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху на Північному мосту в Києві, – повідомили в прокуратурі.

Особу чоловіка незабаром встановили, потім його затримали.

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Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Чоловікові загрожує до шести років в’язниці.

Затримання мінера

Раніше в Вінниці невідомий погрожував підірвати дві гранати у квартирі.

Разом з ним у приміщенні перебували дружина і шестирічна дитина. Чоловіка незабаром затримали.

Детальніше про відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування в Україні читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.