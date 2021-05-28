Убегала через минное поле: в Донецкой области спасли 16-летнюю девушку из “ДНР”

Под Верхнеторецким в Донецкой области задержали 16-летнюю девушку, которая с паспортом “ДНР” бежала в Украину.

Чтобы попасть на неоккупированную территорию, она пересекла минные поля, оставшись невредимой.

Несовершеннолетнюю на линии разграничения заметили правоохранители.

Выяснилось, что девушка вместе с бабушкой жила в оккупированной боевиками Горловке.

Также она рассказала, что на Западной Украине у нее есть родственники.

Что будет с девочкой

Сейчас с подростком остаются работники ювенальной полиции, а также социальные службы.

Девушку осмотрели психологи и медики, никаких телесных повреждений обнаружено не было.

До установления всех обстоятельств 16-летняя девушка будет находиться в приюте.

Взрывы на минном поле в Енакиево

12 апреля неподалеку оккупированного Енакиево двое боевиков подорвались на собственных минах.

По данным украинской разведки, в больницу мужчин доставили без конечностей.

Медики подтвердили, что в момент госпитализации боевики находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как они попали в собственную засаду, объяснять отказались. Остались ли боевики в живых, не сообщается.