Тікала через мінне поле: на Донеччині врятували 16-річну дівчину з “ДНР”

Біля Верхньоторецького на Донеччині затримали 16-річну дівчину, яка з паспортом “ДНР” втекла до України.

Щоб потрапити на неокуповану територію, вона перетнула мінні поля, залишившись неушкодженою.

Неповнолітню на лінії розмежування помітили правоохоронці.

З’ясувалося, що дівчина разом із бабусею жила в окупованій бойовиками Горлівці.

Також вона розповіла, що має родичів на Західній Україні.

Що буде з дівчинкою

Наразі з підлітком залишаються працівники ювенальної поліції, а також соціальні служби.

Дівчину оглянули психологи і медики, жодних тілесних ушкоджень виявлено не було.

До встановлення усіх обставин 16-річна дівчина перебуватиме в притулку.

Вибухи на мінному полі в Єнакієвому

12 квітня поблизу окупованого Єнакієвого двоє бойовиків підірвалися на власних мінах.

За даними української розвідки, до лікарні чоловіків доставили без кінцівок.

Медики підтвердили, що в момент госпіталізації бойовики перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Як вони потрапили у власну засідку, пояснювати відмовилися. Чи залишилися бойовики живими, не повідомляється.