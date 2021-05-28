Тікала через мінне поле: на Донеччині врятували 16-річну дівчину з “ДНР”

Біля Верхньоторецького на Донеччині затримали 16-річну дівчину, яка з паспортом “ДНР” втекла до України.
Щоб потрапити на неокуповану територію, вона перетнула мінні поля, залишившись неушкодженою.
Неповнолітню на лінії розмежування помітили правоохоронці.
З’ясувалося, що дівчина разом із бабусею жила в окупованій бойовиками Горлівці.
Також вона розповіла, що має родичів на Західній Україні.
Що буде з дівчинкою
Наразі з підлітком залишаються працівники ювенальної поліції, а також соціальні служби.
Дівчину оглянули психологи і медики, жодних тілесних ушкоджень виявлено не було.
До встановлення усіх обставин 16-річна дівчина перебуватиме в притулку.
Вибухи на мінному полі в Єнакієвому
12 квітня поблизу окупованого Єнакієвого двоє бойовиків підірвалися на власних мінах.
За даними української розвідки, до лікарні чоловіків доставили без кінцівок.
Медики підтвердили, що в момент госпіталізації бойовики перебували в стані алкогольного сп’яніння.
Як вони потрапили у власну засідку, пояснювати відмовилися. Чи залишилися бойовики живими, не повідомляється.