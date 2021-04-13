Остались без ног: пьяные боевики “ДНР” подорвались на собственном минном поле

В понедельник, 12 апреля, под оккупированным Енакиево на собственных минах подорвались двое боевиков.

По данным украинской разведки, в больницу мужчин доставили без конечностей.

Медики подтвердили, что в момент госпитализации боевики находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как они оказались в собственной ловушке, объяснять отказались. Состояние здоровья мужчин уточняется.

— Сейчас на двоих у них осталась нечетное количество ног. Что закопал — на том и подорвался. Карма, она такая, — говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Север.

Сутки на Донбассе

С начала суток 13 апреля боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе.

Один украинский военнослужащий погиб во время сброса гранат, еще двое получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня штаб ООС оперативно сообщает в ОБСЕ.

Источник: ОТУ Північ