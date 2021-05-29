В Канаде на месте бывшей школы для индейцев нашли останки 215 детей

Останки 215 детей были обнаружены на территории бывшей школы-интерната для индейцев в провинции Британская Колумбия.

Некоторым погибшим детям было по три года. Представитель индейской общины, которая инициировала раскопки, заявила, что их смерти не были задокументированы.

Школа-интернат для индейцев Камлупс действовала с 1890 до 1969 года. Тогда она была самой большой среди школ-интернатов Канады.

Детей индейцев обязывали посещать интернаты. Но такие учреждения плохо финансировали. Воспитанники голодали и гибли в основном от инфекционных болезней, в том числе туберкулеза.

— Учитывая размер школы, где одновременно зарегистрировано и посещают до 500 учеников, мы понимаем, что эта подтверждена потеря затрагивает наши общины, — заявила глава провинции Розанна Казимир.

Она отметила, что для жителей Канады важно знать историю школ-интернатов в стране. По ее словам, индейцы сочувствуют этой потере.

Согласно отчету комиссии по установлению истины и примирению, в период работы школ-интернатов для детей коренного населения не менее 3 200 детей погибли в подобных учреждениях из-за жестокого обращения и отсутствия надлежащего ухода.

В 2021 году в Украине наблюдается резкое увеличение количества попыток самоубийства среди подростков. О всплеске подростковых самоубийств сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: Independent