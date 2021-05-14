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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В 2021 году в Украине резко выросло количество подростковых самоубийств — Венедиктова

Ірина Венедіктова

В 2021 году в Украине наблюдается резкое увеличение количества попыток самоубийства среди подростков.

О всплеске подростковых самоубийств сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Также Венедиктова обратила внимание на на уровень тяжких преступлений совершенных против детей, который в Украине является достаточно высоким.

В первую очередь это умышленные убийства, покушения и изнасилования, рассказала генпрокурор на международной конференции Мир без насилия.

По словам Ирины Венедиктов, за весь 2020 год зафиксировали 123 случая детских суицидов, а за 2019 — 111.

В 2021 уже зарегистрировано 90 случаев самоубийства, хотя не прошла даже половина года.

Попытка самоубийства из-за буллинга

В начале мая в Херсонской области 14-летняя школьница наглоталась таблеток из-за унижений старшеклассников.

Девушку удалось спасти, но администрация школы и ученики во всем обвинили потерпевшую и рассказывали полицейскому, что она сама провоцировала ребят на оскорбления.

Но позже, некоторые воспитанники школы-интерната рассказали, что трое старшеклассников и действительно травили школьницу.

Фото: УНИАН

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