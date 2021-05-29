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Абрамова Юлія |

У Канаді на місці колишньої школи для індіанців знайшли останки 215 дітей

У Канаді на місці колишньої школи для індіанців знайшли останки 215 дітей

Останки 215 дітей було виявлено на території колишньої школи-інтернату для індіанців в Камлупс, у Британській Колумбії.

Деяким загиблим малюкам було по три роки. Представник індіанської громади, яка ініціювала розкопки, заявила, що їхні смерті не були задокументовані.

Школа-інтернат для індіанців Камлупс діяла з 1890 по 1969 рік. Тоді вона була найбільшою серед шкіл-інтернатів Канади.

Дітей індіанців зобов’язували відвідувати інтернати. Але такі установи погано фінансували. Вихованці голодували і гинули здебільшого від інфекційних хвороб, в тому числі туберкульозу.

– Враховуючи розмір школи, де одночасно зареєстровано та відвідують до 500 учнів, ми розуміємо, що ця підтверджена втрата зачіпає наші громади, – заявила глава провінції Розанна Казимир.

Вона зазначила, що для жителів Канади важливо знати історію шкіл-інтернатів в країні. За її словами, індіанці співчувають цій втраті.

Згідно зі звітом комісії щодо встановлення істини і примирення, в період роботи шкіл-інтернатів для дітей корінного населення не менше 3,2 тисяч дітей загинули в подібних установах через жорстоке поводження та відсутність належного догляду.

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Джерело: Independent

Фото: Pexels

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