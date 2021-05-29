В Кропивницком пенсионерка упала в водопроводный колодец

В городе Кропивницком произошло неожиданное событие с местной жительницей — пенсионерка упала в водопроводный колодец.
Это произошло утром 29 мая на Водопроводной улице в Кропивницком с женщиной 1936 года рождения на территории частного дома.
Бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли несчастную, которая опрометчиво попала в такую ситуацию.
Пенсионерке оказали медицинскую помощь, а также передали бригаде скорой помощи для госпитализации в лечебное учреждение.
Несчастный случай на Хмельнитчине
В конце мая состоялся похожий несчастный случай в Хмельницкой области. В поселке Летичев мать и ребенок упали в колодец.
В самом 17-метровом колодце не было воды, поэтому маленькая 5-летняя девочка сломала ногу. По словам матери, девочка случайно упала в колодец, мать побежала спасать своего ребенка, однако также упала.