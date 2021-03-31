В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия

В Хмельницкой области мать и ее пятилетний ребенок упали в 17-метровый колодец.

Инцидент произошел на улице Гончарная в поселке Летичев.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили девочку и женщину из аварийного колодца, в котором не было воды.

Ребенок сломал ногу, его передали медикам. Мать не травмировалась.

Как рассказала женщина, девочка случайно упала в колодец.

Увидев это, мать сразу бросилась спасать своего ребенка, но также упала.











Бросилась спасать: на Хмельнитчине женщина с дочкой упали в 17-метровый колодец / 3 фотографии

Читайте В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт

Провалился под лед

В январе на Закарпатье спасатели достали из воды тело 26-летнего парня, который провалился под лед на деревенском пруду.

Его искали в течение трех дней.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.