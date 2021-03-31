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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Бросилась спасать: на Хмельнитчине женщина с дочкой упали в 17-метровый колодец

В Хмельницкой области мать и ее пятилетний ребенок упали в 17-метровый колодец.

Колодязь - Хмельницька область

Инцидент произошел на улице Гончарная в поселке Летичев.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили девочку и женщину из аварийного колодца, в котором не было воды.

Ребенок сломал ногу, его передали медикам. Мать не травмировалась.

Как рассказала женщина, девочка случайно упала в колодец.

Увидев это, мать сразу бросилась спасать своего ребенка, но также упала.

  • В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия
  • В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия
  • В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия
  • В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия
  • В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия
  • В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия
Бросилась спасать: на Хмельнитчине женщина с дочкой упали в 17-метровый колодец / 3 фотографии
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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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