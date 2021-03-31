В Хмельницкой области мать и дочь упали в колодец — детали происшествия

В Хмельницкой области мать и ее пятилетний ребенок упали в 17-метровый колодец.
Инцидент произошел на улице Гончарная в поселке Летичев.
Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили девочку и женщину из аварийного колодца, в котором не было воды.
Ребенок сломал ногу, его передали медикам. Мать не травмировалась.
Как рассказала женщина, девочка случайно упала в колодец.
Увидев это, мать сразу бросилась спасать своего ребенка, но также упала.
Бросилась спасать: на Хмельнитчине женщина с дочкой упали в 17-метровый колодец / 3 фотографии
Провалился под лед
В январе на Закарпатье спасатели достали из воды тело 26-летнего парня, который провалился под лед на деревенском пруду.
Его искали в течение трех дней.
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