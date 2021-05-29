У Кропивницькому пенсіонерка впала у водопровідний колодязь

У місті Кропивницькому сталася неочікувана подія з місцевою жителькою – пенсіонерка впала у водопровідний колодязь.

Це сталося вранці 29 травня на Водогінній вулиці у Кропивницькому з жінкою 1936 року народження на території приватного будинку.

Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували нещасну, яка необачно потрапила у таку ситуацію.

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Пенсіонерці надали медичну допомогу, а також передали бригаді швидкої допомоги для госпіталізації у лікувальний заклад.

Нещасний випадок на Хмельниччині

Наприкінці травня відбувся схожий нещасний випадок у Хмельницькій області. У селищі Летичів мати та дитина впали у колодязь.

У самому 17-метровому колодязі не було води, через це маленька 5-річна дівчинка зламала ногу. За словами матері, дівчинка випадково впала у колодязь, мати побігла рятувати свою дитину, проте також впала.