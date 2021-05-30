В Черкасской области волонтеры и правоохранители всю ночь искали 6-летнего мальчика, пропавшего в лесу возле села Свидивок.

Поиски осложняла темнота ночью. Об исчезновении ребенка сообщили его родители, которые с вечера пытались найти сына, но к 23.00 не было значительных результатов.

Правоохранители выяснили, что маленький Сашка играл во дворе, однако когда его любимый пес побежал на улицу, то он последовал за ним. Амур повел ребенка в лес, а затем они оба исчезли. Их искали всю ночь.

Во время поисков обследовали все места, которые удалось, также проверяли кусты и окружающую территорию. Все надеялись, что ребенка найдут живым и без повреждений.

Утром в 5.30 Сашку нашли местные жители — напуганный мальчик сидел возле болота, обнимал своего домашнего любимца и плакал. К счастью, с ним все было хорошо — мальчика доставили домой.

В Одесской области пропал ребенок

В Одесской области пропала 4-летняя девочка во время празднования дня рождения своей младшей сестры. В местности прочесывали все поля, кладбища и обходили дворы.

Во время объезда населенных пунктов полицейские увидели 4-летнюю измученного и голодного ребенка, который сразу побежал к людям. Теперь ее родственников могут лишить родительских прав.