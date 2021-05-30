Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Шукали всю ніч: на Черкащині у лісі зник 6-річний хлопчик

Шукали всю ніч: на Черкащині у лісі зник 6-річний хлопчик

У Черкаській області волонтери та правоохоронці цілу ніч шукали 6-річного хлопчика, який зник у лісі біля села Свидівок.

Пошуки ускладнювала темрява вночі. Про зникнення малюка повідомили його батьки, які з вечора намагалися знайти сина, проте до 23.00 не відбулося значних зворушень.

Правоохоронці з’ясували, що маленький Сашко грався у дворі, проте коли його улюблений пес побіг на вулицю, то він попрямував за ним. Амур повів дитину до лісу, а після цього вони обидва зникли. Їх шукали цілу ніч.

Читайте
У Нігерії перевернулося судно: близько 140 людей зникли безвісти

Під час пошуків обстежили всі місця, які вдалося, також перевіряли кущі та навколишні території. Всі сподівалися, що дитину знайдуть живою та без ушкоджень.

Вранці о 5.30 Сашка знайшли місцеві мешканці – наляканий хлопчик сидів біля болота, обіймав свого домашнього улюбленця та плакав. На щастя, з ним все було добре – хлопчика доставили додому.

На Одещині зникла дитина

В Одеській області зникла 4-річна дівчинка під час святкування дня народження своєї молодшої сестри. У місцевості прочісували всі поля, кладовища та обходили двори.

Під час об’їзду населених пунктів поліцейські побачили 4-річну зморену та голодну дитину, яка одразу побігла до людей. Тепер її родичів можуть позбавити батьківських прав.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка