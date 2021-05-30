У Черкаській області волонтери та правоохоронці цілу ніч шукали 6-річного хлопчика, який зник у лісі біля села Свидівок.

Пошуки ускладнювала темрява вночі. Про зникнення малюка повідомили його батьки, які з вечора намагалися знайти сина, проте до 23.00 не відбулося значних зворушень.

Правоохоронці з’ясували, що маленький Сашко грався у дворі, проте коли його улюблений пес побіг на вулицю, то він попрямував за ним. Амур повів дитину до лісу, а після цього вони обидва зникли. Їх шукали цілу ніч.

Під час пошуків обстежили всі місця, які вдалося, також перевіряли кущі та навколишні території. Всі сподівалися, що дитину знайдуть живою та без ушкоджень.

Вранці о 5.30 Сашка знайшли місцеві мешканці – наляканий хлопчик сидів біля болота, обіймав свого домашнього улюбленця та плакав. На щастя, з ним все було добре – хлопчика доставили додому.

На Одещині зникла дитина

В Одеській області зникла 4-річна дівчинка під час святкування дня народження своєї молодшої сестри. У місцевості прочісували всі поля, кладовища та обходили двори.

Під час об’їзду населених пунктів поліцейські побачили 4-річну зморену та голодну дитину, яка одразу побігла до людей. Тепер її родичів можуть позбавити батьківських прав.