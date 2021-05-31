2, 7 и 8 июня состоятся судебные заседания по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области.

Во время заседаний допросят судебных экспертов и решат вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых.

После допроса обвиняемых стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса – судебным дебатам.

За два года со времени трагедии состоялось 30 судебных заседаний. На них исследованы письменные доказательства – протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, выводы судебных экспертиз, а также вещественные доказательства.

Также допрошены свидетели сторон, в частности, дети, которые были рядом с мальчиком в тот день.

– Два года на пути к справедливости для маленького Кирилла. 31 мая 2019 года трагически закончились развлечения полицейских с оружием – пуля вместо металлической жестянки попала в голову пятилетнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш скончался в больнице. Это дело я держу на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований, – отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Судебное разбирательство длится по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности.

Сейчас один из экс-полицейских находится под стражей без определения размера залога.

Двоих еще в прошлом году после внесения залога освободили из-под стражи. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери. Для него избрана мера пресечения – личное обязательство.

Убийство Кирилла Тлявова

31 мая 2019 года пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму во дворе своего дома в Переяславе Киевской области.

Его госпитализировали в нейрохирургический центр Киева, однако 3 июня ребенок, не приходя в сознание, скончался после перенесенной операции.

Подробнее об убийстве Кирилла Тлявова читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова