2, 7 та 8 червня відбудуться судові засідання в справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова в Переяславі Київської області.

Під час засідань допитають судових експертів та вирішать питання щодо продовження терміну дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених.

Після допиту обвинувачених сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу – судових дебатів.

За два роки з часу трагедії відбулося 30 судових засідань. На них досліджено письмові докази – протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази.

Також допитані свідки сторін, зокрема, діти, які були поряд із хлопчиком того дня.

– Два роки на шляху до справедливості для маленького Кирила. 31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю – куля замість металевої бляшанки поцілила в голову п’ятирічному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні. Цю справу я тримаю на контролі з часу роботи в Державному бюро розслідувань, – наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Судовий розгляд триває за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських та неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності.

Наразі один із екс-поліцейських перебуває під вартою без визначення розміру застави.

Двох ще торік після внесення застави звільнили з-під варти. Неповнолітній перебуває під наглядом матері. Для нього обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Вбивство Кирила Тлявова

31 травня 2019 року п’ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови й відкриту черепно-мозкову травму в дворі свого будинку в Переяславі Київської області.

Його госпіталізували до нейрохірургічного центру Києва, однак 3 червня дитина, не приходячи до тями, померла після перенесеної операції.

Детальніше про вбивство Кирила Тлявова читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова