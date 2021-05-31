В Киеве произошла стрельба, полиция ввела спецоперацию Сирена

В Печерском районе Киева 31 мая произошла стрельба. По предварительной информации, один мужчина ранен.

Инцидент произошел около 14.00 на улице Глазунова.

Нападающий произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия и ранил мужчину.

После этого он скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Правоохранители подтвердили, что сейчас действует спецоперация Сирена.

Раненому мужчине оказывают первую медицинскую помощь. Все обстоятельства стрельбы в Киеве устанавливаются.

Убийство мужчины в Киеве

На днях в Днепровском районе Киева случайные прохожие нашли убитым 27-летнего парня.

Инцидент произошел на улице Новаторов. После приезда полиции стало понятно, что парень погиб насильственной смертью.

На его теле судмедэксперт обнаружил около 18 ножевых ранений и многочисленные ушибы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия: тому, кто лишил парня жизни, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.