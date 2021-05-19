Утром 19 мая во Днепровском районе Киева случайные прохожие нашли убитым 27-летнего парня.

Инцидент произошел на улице Новаторов. После приезда полиции стало понятно, что парень погиб насильственной смертью.

На его теле судмедэксперт обнаружил около 18 ножевых ранений и многочисленные ушибы. Точная причина смерти парня будет установлена ​​в ближайшее время.

На месте кровавой находки работают следователи и кинологи со служебными собаками. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Тому, кто лишил парня жизни, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Убийство семьи в Киеве

В конце апреля 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, жертвами которого стали его отец, мать и 8-летний брат.

Выяснилось, что во время очередного семейного конфликта парень нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери.

После этого он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.

Известно, что 16-летний парень не состоял на учете в службах, которые противодействуют домашнему насилию.

Уголовное производство открыто по п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Обстоятельства и мотивы убийства устанавливает следствие.