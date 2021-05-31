Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В Києві сталася стрілянина, поліція ввела спецоперацію Сирена

В Києві сталася стрілянина, поліція ввела спецоперацію Сирена

В Печерському районі Києва 31 травня сталася стрілянина. За попередньою інформацією, один чоловік поранений.

Інцидент стався близько 14.00 на вулиці Глазунова.

Нападник здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї і поранив чоловіка.

Після цього він втік з місця події на автомобілі Mercedes.

Читайте
Був сутенером для 11-річної доньки: в Києві затримали чоловіка, який знімав дитяче порно

Правоохоронці підтвердили, що наразі діє спецоперація Сирена.

Пораненому чоловіку надають першу медичну допомогу. Усі обставини стрілянини в Києві встановлюються.

Вбивство чоловіка в Києві

Днями у Дніпровському районі Києва випадкові перехожі знайшли вбитим 27-річного хлопця.

Інцидент стався на вулиці Новаторів. Після приїзду поліції стало зрозуміло, що хлопець загинув насильницькою смертю.

На його тілі судмедексперт виявив близько 18 ножових поранень та численні забої.

Проводяться оперативно-розшукові заходи: тому, хто позбавив хлопця життя, загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Джерела: Нацполіція, ЦензорНЕТ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка