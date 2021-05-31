В Києві сталася стрілянина, поліція ввела спецоперацію Сирена

В Печерському районі Києва 31 травня сталася стрілянина. За попередньою інформацією, один чоловік поранений.

Інцидент стався близько 14.00 на вулиці Глазунова.

Нападник здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї і поранив чоловіка.

Після цього він втік з місця події на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці підтвердили, що наразі діє спецоперація Сирена.

Пораненому чоловіку надають першу медичну допомогу. Усі обставини стрілянини в Києві встановлюються.

Вбивство чоловіка в Києві

Днями у Дніпровському районі Києва випадкові перехожі знайшли вбитим 27-річного хлопця.

Інцидент стався на вулиці Новаторів. Після приїзду поліції стало зрозуміло, що хлопець загинув насильницькою смертю.

На його тілі судмедексперт виявив близько 18 ножових поранень та численні забої.

Проводяться оперативно-розшукові заходи: тому, хто позбавив хлопця життя, загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.