В Киеве 3 июня из окна многоэтажки выпал мужчина. Падение стало смертельным: он упал прямо на навес подъезда, обрушившись на лестницу.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы, на улице Иорданской, 5.

Пробил навес подъезда: в Киеве мужчина выпал с окна многоэтажки / 5 фотографий

Правоохранители установили, что погибшему мужчине было 46 лет. По словам его жены, у него была инвалидность и психические расстройства.

Также выяснилось, что погибший не жил в этом подъезде.

Сейчас следователи будут устанавливать, не был ли кто-то из жильцов дома причастным к смерти мужчины.

Самоубийство в Днепре

В начале мая стало известно, что в Днепре с пятого этажа выпала 17-летняя девушка: до этого она умоляла о помощи из окна.

Выяснилось, что в квартире, куда пришла девушка, также были двое взрослых мужчин.

Полиция отрабатывает три версии — несчастный случай, самоубийство или убийство.

Фото: Магнолия-ТВ