Розтрощив піддашок під’їзду: в Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки

В Києві 3 червня з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Падіння стало смертельним: він впав прямо на піддашок під’їзду, який обвалився на сходи.
Інцидент стався в Оболонському районі столиці, на вулиці Йорданській, 5.
Правоохоронці встановили, що загиблому чоловіку було 46 років. За словами його дружини, він мав інвалідність та психічні розлади.
Також з’ясувалося, що загиблий не мешкав у цьому під’їзді.
Наразі слідчі встановлюватиме, чи не був хтось з мешканців будинку причетним до смерті чоловіка.
Самогубство в Дніпрі
На початку травня стало відомо, що в Дніпрі з п’ятого поверху випала 17-річна дівчина, яка до цього благала про допомогу з вікна.
З’ясувалося, що в квартирі, куди прийшла дівчина, також були двоє дорослих чоловіків.
Поліція опрацьовує три версії – нещасний випадок, самогубство чи вбивство.
Фото: Магнолія-ТВ