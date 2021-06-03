В Києві 3 червня з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Падіння стало смертельним: він впав прямо на піддашок під’їзду, який обвалився на сходи.

Інцидент стався в Оболонському районі столиці, на вулиці Йорданській, 5.

Розтрощив піддашок під’їзду: в Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки / 5 фотографий

Правоохоронці встановили, що загиблому чоловіку було 46 років. За словами його дружини, він мав інвалідність та психічні розлади.

Також з’ясувалося, що загиблий не мешкав у цьому під’їзді.

Наразі слідчі встановлюватиме, чи не був хтось з мешканців будинку причетним до смерті чоловіка.

Самогубство в Дніпрі

На початку травня стало відомо, що в Дніпрі з п’ятого поверху випала 17-річна дівчина, яка до цього благала про допомогу з вікна.

З’ясувалося, що в квартирі, куди прийшла дівчина, також були двоє дорослих чоловіків.

Поліція опрацьовує три версії – нещасний випадок, самогубство чи вбивство.

Фото: Магнолія-ТВ