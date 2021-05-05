Звала о помощи, пока в квартире были мужчины: в Днепре из окна выпала девушка

В Новокодацком районе Днепра из окна пятого этажа выпала 17-летняя девушка. В результате полученных травм она скончалась на месте.
Ужасный инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Данила Галицкого. Случайные очевидцы рассказали, что перед падением девушка умоляла о помощи.
На место происшествия прибыли полиция и медики: возле бездыханного тела несовершеннолетней стоял 36-летний мужчина, который признался, что находился в квартире, из окна которой выпала погибшая.
После допроса правоохранителей стало понятно, что конфликт с девушкой мог произойти из-за сигарет. На момент инцидента в квартире находился еще один мужчина, 35-летний арендатор.
Обоих подозреваемых задержали: они уверяют, что не трогали и не обижали несовершеннолетнюю подругу.
Что делала 17-летняя девушка в компании взрослых мужчин, пока неизвестно. Полиция отрабатывает три версии — несчастный случай, самоубийство или убийство.
Самоубийство школьницы в Запорожье
В начале апреля в Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством, упомянув своих обидчиков в предсмертной записке.
Девочка откровенно рассказала о том, какими словами ее обзывали знакомые из школы, сколько раз над ней издевались учителя и почему она решилась покончить жизнь самоубийством.
Сколько лет было школьнице и каким образом она погибла, правоохранители не разглашают из соображений нравственности.
Уголовное производство открыто по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Источник: Днепр Оперативный