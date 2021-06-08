Андрей фактически заползает в скорую, ведь мужчина имеет инвалидность. Двое его товарищей — также с ограниченными возможностями. Этих людей в прямом смысле выбросили на кладбище.

Кроме физических недостатков, все трое имеют психические расстройства. Еще недавно они были пациентами областного центра психического здоровья. И якобы именно работники учреждений привезли их на кладбище и покинули здесь бедолаг. Перед этим якобы заставили написать заявление, в котором пациенты просили выпустить их из диспансера.

К счастью, мужчин заметил местный журналист. Он вызвал медиков, полицию и депутатов. Трех товарищей по несчастью позже доставили в Одесский городской центр для бездомных.

Держать их в центре постоянно нет возможности, но по крайней мере обещают никуда не вывозить, пока не решится их дальнейшая судьба.

Директор областного центра психического здоровья отрицает причастность к тому, что мужчины оказались в такой затруднительной ситуации. Мол, пациентов они не выгоняли, а выписали.

— Мы видели троих человек, которые в спокойном состоянии, без каких-либо агрессивных действий, без каких-либо галлюцинаторных переживаний. По требованиям НСЗУ эти пациенты, так как не имеют острой психиатрической патологии, не должны находиться в психиатрическом стационаре. Никто не вывозил этих пациентов. Кто-то из них имеет свободный выход. Кто-то мог выйти — за ним мог выйти другой, — заявил генеральный директор Одесского областного центра психического здоровья Анатолий Волощук.

При этом расстояние от диспансера до кладбища около 7 км. Инвалидных колясок у мужчин явно не было. Поэтому неизвестно, как они могли добраться до кладбища.

Пока ситуацию изучают местные власти.

Изнасилование на кладбище

Ранее в Бельгии 14-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования на кладбище.

Через четыре дня после этого она совершила самоубийство. Известно, что к изнасилованию девочки причастны пятеро парней.