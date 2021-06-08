Андрій фактично заповзає у швидку, адже чоловік має інвалідність. Двоє його товаришів – також з обмеженими можливостями. Цих людей у прямому сенсі викинули на кладовище.

Крім фізичних недоліків, всі троє мають психічні розлади. Ще нещодавно вони були пацієнтами обласного центру психічного здоров’я. І нібито саме працівники установ привезли їх на кладовище та покинули тут бідолаг. Перед цим нібито змусили написати заяву, в якій пацієнти просили випустити їх з диспансеру.

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На щастя, чоловіків помітив місцевий журналіст. Він викликав медиків, поліцію і депутатів. Трьох товаришів по нещастю пізніше доставили до Одеського міського центру для безпритульних.

Тримати їх у центрі постійно немає можливості, але принаймні обіцяють нікуди не вивозити, поки не вирішиться їх подальша доля.

Директор обласного центру психічного здоров’я заперечує причетність до того, що чоловіки виявилися в такій скрутній ситуації. Мовляв, пацієнтів вони не виганяли, а виписали.

– Ми бачили трьох осіб, які в спокійному стані, без будь-яких агресивних дій, без будь-яких галюцинаторних переживань. За вимогами НСЗУ ці пацієнти, оскільки не мають гострої психіатричної патології, не повинні перебувати в психіатричному стаціонарі. Ніхто не вивозив цих пацієнтів. Хтось із них має вільний вихід. Хтось міг вийти – за ним міг вийти інший, – заявив генеральний директор Одеського обласного центру психічного здоров’я Анатолій Волощук.

Водночас відстань від диспансеру до кладовища близько 7 км. Інвалідних колясок у чоловіків явно не було. Тому невідомо, як вони могли дістатися до кладовища.

Поки ситуацію вивчає місцева влада.

Зґвалтування на кладовищі

Раніше в Бельгії 14-річна дівчина стала жертвою групового зґвалтування на кладовищі.

Через чотири дні після цього вона вчинила самогубство. Відомо, що до зґвалтування дівчини причетні п’ятеро хлопців.