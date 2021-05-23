Под Каменец-Подольским упал воздушный шар: первые фото с места трагедии

Очевидцы трагедии в Каменце-Подольском рассказали о падении воздушного шара, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили серьезные травмы.

По словам местных жителей, предыдущая версия спасателей о том, что шар случайно задел линию электропередач, не соответствует действительности.

Сначала аэростат несло в разные стороны, из чего стало понятно, что пилот потерял управление над шаром.

Очевидцы забили тревогу, когда увидели, что из корзины шара по очереди начали выпрыгивать люди.

— Мы искали людей с этого шара на поле. Мы все видели собственными глазами, никаких линий электропередач пуля не задевала, — рассказала местная жительница Татьяна.

По ее словам, первый мужчина выпал прямо на местное кладбище. После падения ему удалось самостоятельно выйти на дорогу, где его заметили и вызвали скорую помощь.

Второй мужчина также упал на кладбище: он сильно ударился головой о могильную плиту и погиб на месте.

Еще двух мужчин выбросило уже в деревне. Все это время в корзине все время оставалась женщина, жена погибшего, а также 28-летний пилот.

— Шар понесло дальше полем через лес. Корзиной повыдергивало сосны с корнями. Шар волочился по земле и затем, ударившись о горб, корзина упал боком на землю, а сам шар повис на старой иве. В корзине была женщина с открытым переломом ноги в двух местах и ​​парень, тоже травмированный, — рассказала Татьяна.

Отмечается, что все пострадавшие получили серьезные травмы. Два человека с переломами попали в Каменец-Подольской городской больницы.

Еще трех человек отправили в местные травмпункты.

Трагедия в Каменец-Подольском

О том, что в Каменец-Подольском упал воздушный шар, стало известно поздно вечером 22 мая.

В рамках фестиваля Кубок Подолья — 2021 происходил запуск воздушных шаров.

Правоохранители рассматривают несколько версий, стало причиной падения воздушного шара.

Производство открыто по ч.3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) УК Украины. Все обстоятельства смертельного происшествия устанавливаются.