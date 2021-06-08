Расстрел супругов в Житомирской области: что известно

В селе Грубское Житомирской области мужчина расстрелял супругов. Трагедия произошла около 00.25 8 июня — неизвестный подошел к дому пары и начал стрелять в них из окна, пока те отдыхали.

Мужчина 1974 года рождения от полученных ранений скончался сразу на месте, а женщину 1982 года рождения без сознания доставили в реанимацию. В момент обстрела в доме также находилась 12-летняя дочь супругов — она ​​не пострадала.

Правоохранители сейчас проводят расследование. Открыто уголовное производство в. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

На Житомирщине неизвестный расстрелял супругов, пока они спали / 3 фотографии

Пять лет прятал тело друга — убийство на Сумщине

В Сумской области случайно обнаружили тело мужчины, пропавшего пять лет назад. Останки тела нашли в подвале его друга, который, как оказалось, убил его в 2015 году.

Тогда между товарищами возникла ссора во время застолья, один из них до смерти забил другого, а тело решил спрятать в подвал для избежания наказания.