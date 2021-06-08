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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Житомирщині невідомий розстріляв подружжя, поки вони спали

На Житомирщині невідомий розстріляв подружжя, поки вони спали

У селі Грубському Житомирської області чоловік розстріляв подружжя. Трагедія трапилася близько 00.25 8 червня – невідомий підійшов до будинку пари та почав стріляти у них з вікна, поки ті відпочивали.

Чоловік 1974 року народження від отриманих поранень помер одразу на місці, а жінку 1982 року народження без відомості доправили до реанімації. У момент обстрілу у будинку також перебувала 12-річна донька подружжя – вона не постраждала.

Правоохоронці наразі проводять розслідування. Відкрито кримінальне провадження ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Розстріл подружжя у Житомирській області: що відомо
Розстріл подружжя у Житомирській області: що відомо
Розстріл подружжя у Житомирській області: що відомо
Розстріл подружжя у Житомирській області: що відомо
Розстріл подружжя у Житомирській області: що відомо
Розстріл подружжя у Житомирській області: що відомо
На Житомирщині невідомий розстріляв подружжя, поки вони спали / 3 фотографии
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П’ять років ховав тіло друга – вбивство на Сумщині

У Сумській області випадково виявили тіло чоловіка, який зник п’ять років тому. Останки тіла знайшли у підвалі його друга, який, як виявилося, вбив його у 2015 році.

Тоді між товаришами виникла сварка під час застілля, один з них до смерті забив іншого, а тіло вирішив сховати у підвал для уникнення покарання.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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