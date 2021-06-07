Пять лет прятал тело друга: на Сумщине в подвале нашли останки мужчины

В Конотопском районе Сумской области в подвале одного из сельских домов нашли останки 49-летнего мужчины, который бесследно исчез более пяти лет назад.

Находку обнаружил сосед владельца дома, который случайно спустился в его подвал. После приезда полиции стало понятно, что именно владелец дома причастен к убийству.

Следствием было установлено, что инцидент произошел в начале декабря 2015 года.

59-летний мужчина пригласил товарища к себе в гости, и вместе они распивали алкоголь.

Когда спиртное закончилось, хозяин решил прогнать 49-летнего односельчанина, однако тот не захотел идти домой.

Вскоре между товарищами возник спор, и тогда старший мужчина схватил деревянную ступку и избил гостя до смерти.

Чтобы избежать наказания за убийство, труп он решил спрятать в своем погребе. С тех пор 49-летний мужчина считался пропавшим без вести.

Известно, что подозреваемый в убийстве сначала отрицал свою причастность, но под давлением выявленных доказательств во всем признался.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Убийство на Николаевщине

В начале апреля в Вознесенске пьяный мужчина набросился на 16-летнего подростка и нанес ему ножевой удар прямо в сердце.

Инцидент произошел на улице на глазах прохожих: от полученного ранения парень умер до приезда скорой.

Выяснилось, что 30-летний убийца, которого задержали по горячим следам, освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство лишь за две недели до инцидента.

За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

Источник: Сумская областная прокуратура