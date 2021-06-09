Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда Киевской области в отношении Дмитрия Голуба.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества по делу об убийстве водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.

Голубу инкриминируется умышленное убийство, разбой, незаконное завладение транспортным средством, незаконное обращение с оружием и подделки и использования поддельных документов (п.6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 , ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев с целью трудоустройства. С помощью сервиса BlaBlaCar он согласился подвезти двух мужчин, которые представились бойцами Правого сектора.

Однако, до пункта назначения водитель не доехал. Позже автомобиль Познякова обнаружили в Киево-Святошинском районе.

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Из-за похищения Познякова Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых, один из которых был гражданином РФ.

В августе 2016 года одного из них — бывшего бойца Правого сектора задержали и взяли под стражу. Другой — гражданин России в марте 2019 погиб в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.

В мае 2019 года судья Киево-Святошинского суда Киевской области признал виновным Дмитрия Голуба в совершении убийства. Приговор выносили совместно присяжные и судьи. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.