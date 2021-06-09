Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області щодо Дмитра Голуба.

Чоловіка засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією всього майна у справі про вбивство водія сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова.

Голубу інкриміновано умисне вбивство, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне поводження зі зброєю та підроблення і використання підроблених документів (п.6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi-A6 виїхав зі Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу BlaBlaCar він погодився підвезти двох чоловіків, які представилися бійцями Правого сектору.

Втім, до пункту призначення водій не доїхав. Пізніше автомобіль Познякова виявили у Києво-Святошинському районі.

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Через викрадення Познякова Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних, один з яких був громадянином РФ.

У серпні 2016 року одного з них – колишнього бійця Правого сектору затримали та взяли під варту. Інший – громадянин Росії у березні 2019 року загинув в результаті вибуху у квартирі на проспекті Науки в Києві.

У травні 2019 року суддя Києво-Святошинського суду Київської області визнав винним Дмитра Голуба у скоєнні вбивства. Вирок виносили спільно присяжні і судді. Його засудили до довічного позбавлення волі.