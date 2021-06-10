Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит привлечь к ответственности всех виновных в том, что на кладбище оставили трех пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

Скоординировать усилия ради восстановления прав граждан она просит министров социальной политики и здравоохранения, а также главу Одесской облгосадминистрации.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место срочно выехал региональный представитель омбудсмена.

– Мужчины с инвалидностью: у одного травма головы, у другого нет обеих ног, третий – передвигается ползком. Они утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище, где их и нашли неравнодушные граждане. Сейчас они временно находятся в Одесском городском центре интеграции лиц без определенного места жительства, – отмечает Людмила Денисова.

В Одесском областном медцентре психического здоровья представителю уполномоченной Верховной Рады по правам человека подтвердили, что найденные мужчины – их пациенты, но выписали их накануне по собственному желанию и по письменному заявлению.

Эти люди, уверяют в центре, находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра и к ним не применяли принудительную госпитализацию.

Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными.

– Отметили, что больные могли самовольно покидать медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км, в медучреждении не объяснили, – отмечает Людмила Денисова.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту заведомого оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, старости, болезни.

В психиатрической больнице Одессы не знают, как их пациенты оказались на кладбище / 3 фотографии

На кладбище в Одесской области оставили пациентов психиатрической больницы

В июне трех пациентов психиатрической больницы на кладбище в Одесской области обнаружил местный журналист. У все у них была инвалидность.

Свидетель вызвал на место происшествия медиков, полицию и депутатов.

Мужчин впоследствии доставили в Одесский городской центр для бездомных.

Подробнее о том, каким образом на кладбище в Одесской области оставили пациентов психиатрической больницы, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова