Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить притягти до відповідальності всіх винних у залишенні на цвинтарі трьох пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я.

Скоординувати зусилля задля відновлення прав громадян Людмила Денісова просить міністрів соціальної політики та охорони здоров’я, а також голову Одеської облдержадміністрації.

Для з’ясування всіх обставин інциденту на місце терміново виїхав регіональний представник омбудсмена.

– Чоловіки з інвалідністю: в одного – травма голови, в іншого немає обох ніг, третій – пересувається, повзучи. Вони стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище, де їх і знайшли небайдужі громадяни. Наразі вони тимчасово перебувають в Одеському міському центрі інтеграції осіб без певного місця проживання, – зазначає Людмила Денісова.

В Одеському обласному медцентрі психічного здоров’я представнику уповноваженої Верховної Ради з прав людини підтвердили, що знайдені чоловіки – їхні пацієнти, але виписали їх напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою.

Ці особи, запевняють у центрі, перебували в задовільному психічному стані на момент огляду й до них не застосовували примусову госпіталізацію.

Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними.

– Зазначили, що хворі могли самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 км, в медустанові не пояснили, – наголошує Людмила Денісова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом завідомого залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані й позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу.

У психіатричній лікарні Одеси не знають, як їхні пацієнти опинилися на цвинтарі / 3 фотографии

На цвинтарі в Одеській області залишили пацієнтів психіатричної лікарні

У червні трьох пацієнтів психіатричної лікарні на цвинтарі в Одеській області помітив місцевий журналіст. Усі вони мали інвалідність.

Свідок викликав на місце події медиків, поліцію та депутатів.

Чоловіків згодом доставили до Одеського міського центру для безпритульних.

Детальніше про те, яким чином на цвинтарі в Одеській області залишили пацієнтів психіатричної лікарні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова