Подобрали даже шоколад: под Харьковом ограбили и взорвали гаражный комплекс

Вынесли мойку для автомобиля, вентиляторы, кофейный аппарат, кофе и шоколад, а потом взорвали здание — неизвестные злоумышленники ограбили гаражный комплекс в Краснограде Харьковской области.

Грабители проникли в помещение, сорвав замки с дверей.

Об ограблении в полицию сообщил владелец гаража.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям УКУ — ч. 3 ст. 185 (Кража) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Максимальное наказание за эти преступления — до 10 лет лишения свободы.

Следствие работает над установлением круга подозреваемых в совершении данного преступления.

В Одессе 17 летняя-девушка проникла в дом 79-летней женщины в то время, когда сын пенсионерки был на работе, избила и ограбила ее.

Женщина кричала и звала на помощь, поэтому девушка начала угрожать ей лопатой, а затем ножницами.

Несовершеннолетняя злоумышленница отобрала у старушки мобильный телефон, ключи от квартиры и компьютер.