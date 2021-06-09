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Наташа Тарчевська |

Угрожала лопатой и ножницами: в Одессе школьница ограбила пенсионерку

Угрожала лопатой и ножницами: в Одессе школьница ограбила пенсионерку

В Одессе несовершеннолетняя девушка пробралась в чужой дом, где избила и ограбила 79-летнюю женщину.

Школьница планировала ограбление: она зашла в чужой двор, когда взрослый сын пенсионерки был на работе.

Увидев у себя дома незваную гостью, бабушка начала кричать и звать на помощь. В ответ 17-летняя девушка стала угрожать пенсионерке лопатой, а затем ножницами.

— Когда она (пенсионерка — Ред.) начала бросаться на меня, я ударила ее по лицу, толкнула так, что она ударилась о спинку кровати. Я попросила у нее прощения, забрала плазму, вышла и закрыла за собой дверь на ключ, — призналась девушка в полиции.

Установлено, что несовершеннолетняя злоумышленница отобрала у бабушки мобильный телефон, ключи от квартиры и компьютер, который уже успела сдать в ломбард.

Угрожала лопатой и ножницами: в Одессе школьница ограбила пенсионерку

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

Если вина 17-летней девушки будет доказана, ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Отмечается, что подозреваемая уже не впервые попадает в поле зрения полиции за кражи: сейчас ее поместили в СИЗО.

В то же время о состоянии здоровья пострадавшей бабушки пока не сообщается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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