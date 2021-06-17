Прихопили навіть шоколад: під Харковом пограбували і підірвали гаражний комплекс

Винесли мийку для автомобіля, вентилятори, кавовий апарат, каву та шоколад, а потім підірвали будівлю – невідомі зловмисники пограбували гаражний комплекс у Краснограді Харківської області.

Грабіжники проникли в приміщення, зірвавши замки з дверей.

Про пограбування у поліцію повідомив власник гаража.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

Максимальне покарання за ці злочини – до 10 років позбавлення волі.

Слідство працює над встановленням кола підозрюваних у скоєнні даного злочину.

В Одесі 17 річна-дівчина проникла у будинок 79-річної жінки у той час, коли син пенсіонерки був на роботі, побила та пограбувала її.

Жінка кричала і кликала на допомогу, тому дівчина почала погрожувати їй лопатою, а потім ножицями.

Неповнолітня зловмисниця відібрала у бабусі мобільний телефон, ключі від квартири та комп’ютер.