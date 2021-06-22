Убийство Кирилла Тлявова: фигуранта дела оставили под стражей

Экс-полицейского Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, оставили под стражей.

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.

— Коллегия рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда, — сказано в сообщении.

Апелляционная жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения. Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 5 августа 2021 года.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова

В июне 2019 года пьяная компания из четырех человек, среди которых были двое полицейских, решила пострелять по банкам из боевого оружия.

Они совершили в сторону общественного места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов, по меньшей мере 10 выстрелов из боевого оружия.

В результате одна из пуль попала малышу в голову, отчего спустя несколько дней он, не приходя в сознание, умер в одной из больниц Киева.

Источник: апеляционный суд Киева