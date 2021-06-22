Вбивство Кирила Тлявова: фігуранта справи залишили під вартою

Екс-поліцейського Івана Приходька, якого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, залишили під вартою.

Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

– Колегія розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду, – сказано в повідомленні.

Апеляційна скарга сторони захисту була залишена без задоволення. Обвинувачений залишиться в СІЗО як мінімум до 5 серпня 2021 року.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова

У червні 2019 року п’яна компанія із чотирьох осіб, серед яких було двоє поліцейських, вирішили постріляти по банках із бойової зброї.

Компанія здійснила в бік громадського місця, де гуляв 5-річний Кирило Тлявов, щонайменше 10 пострілів із бойового пістолету.

Зрештою одна із куль поцілила малюкові в голову, від чого він через кілька днів помер в одній з лікарень Києва, так і не прийшовши до тями.

Джерело: апеляційний суд Києва