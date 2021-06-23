На Киевском водохранилище утонули отец с двумя детьми

Во время отдыха на Киевском водохранилище возле села Лебедевка еще 20 июня утонули отец с двумя дочерьми. Одного ребенка сразу вытащили свидетели, но он умер по дороге в больницу, тело второй девочки нашли через двое суток, а мужчину водолазы до сих пор ищут.

По информации спасателей, 22 июня около 20.30 вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители достали из воды тело второго ребенка — 2011 года рождения.

К поисковым работам привлекалось четверо водолазов.

По состоянию на утро 23 июня неизвестна судьба отца погибших детей, поисковые работы продолжаются.

Спасатели 20 июня получили вызов о том, что в районе Лебедевки Вышгородского района в обводном канале Киевского водохранилища утонул 36-летний отец и двое детей — 2011 и 2017 года рождения.

Одного ребенка подняли из воды свидетели происшествия и передали медикам скорой помощи. Но по дороге в больницу он умер.