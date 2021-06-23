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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

На Київському водосховищі потонули батько з двома дітьми

Потонули батько з дітьми

Під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу села Лебедівка ще 20 червня потонули батько з двома доньками. Одну дитину відразу витягли свідки, але вона померла дорогою до лікарні, тіло другої дівчинки знайшли через дві доби, а чоловіка водолази і досі шукають.

За інформацією рятувальників, 22 червня близько 20.30 поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві мешканці дістали з води тіло другої дитини – 2011 року народження.

До пошукових робіт залучалося четверо водолазів.

Станом на ранок 23 червня невідома доля батька загиблих дітей, пошукові роботи тривають.

Рятувальники 20 червня отримали виклик про те, що в районі Лебедівки Вишгородського району в обвідному каналі Київського водосховища потонув 36-річний батько та двоє дітей – 2011 та 2017 років народження.

Одну дитину підняли з води свідки події та передали медикам швидкої допомоги. Але дорогою до лікарні вона померла.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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