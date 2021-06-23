Паводки и селевые потоки: ГСЧС предупредила об опасности на Закарпатье

На Закарпатье в среду, 23 июня, возможны сильные паводки.
Как сообщили в ГСЧС, уровень воды в малых реках региона может подняться на полметра-метр.
Кроме того, возможно формирование значительного склонного стока с подтоплением населенных пунктов, расположенных в низинах.
Также прогнозируется образование небольших селевых потоков.
Наводнение в Ялте
На прошлой неделе в оккупированной Россией Ялте произошло мощное наводнение.
В городе введен режим Чрезвычайной ситуации.
Подробнее о паводках в аннексированном Крыму читайте в материале Фактов ICTV.