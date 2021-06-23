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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Паводки и селевые потоки: ГСЧС предупредила об опасности на Закарпатье

Паводки и селевые потоки: ГСЧС предупредила об опасности на Закарпатье

На Закарпатье в среду, 23 июня, возможны сильные паводки.

Как сообщили в ГСЧС, уровень воды в малых реках региона может подняться на полметра-метр.

Кроме того, возможно формирование значительного склонного стока с подтоплением населенных пунктов, расположенных в низинах.

Также прогнозируется образование небольших селевых потоков.

Наводнение в Ялте

На прошлой неделе в оккупированной Россией Ялте произошло мощное наводнение.

В городе введен режим Чрезвычайной ситуации.

Подробнее о паводках в аннексированном Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС

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