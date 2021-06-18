Временно оккупированную Ялту продолжает затапливать, улицы города превращаются в настоящие реки. Поэтому в городе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения.

В Ялте введен режим ЧС из-за подтоплений.???? pic.twitter.com/xQDQ5jLLEU — Alexander (@avaza1972) June 18, 2021

В частности, режим ЧС ввели в Керчи и Ялте, а также в Феодосии и Кировском районе.

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Кроме того, во время мощных ливней и ветра умер 26-летний человек, которого унесло потоком воды. Об этом сообщил председатель так называемого “Совета министров Республики Крым” Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба.

В Ялте хорошо pic.twitter.com/ZG7l0qfczp — Чук і Гек (@grazdaninmira) June 18, 2021

Сейчас оккупационная администрация начала эвакуировать людей из центральной части Ялты, которую больше всего затопило.

Также на большинстве улицах отключили электричество, чтобы избежать короткого замыкания. Людей призывают оставаться дома.

В частности, за день в Ялте выпала месячная норма осадков — поэтому река Водопадная вышла из берегов.

В поселке Форос, что вблизи Ялты, отключили поставку питьевой воды. Также приостановлено движение ряда маршрутов и всех троллейбусов.

Фото: Администрация города Ялта Республики Крым

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