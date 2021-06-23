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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Паводки та селеві потоки: ДСНС попередила про небезпеку на Закарпатті

Паводки та селеві потоки: ДСНС попередила про небезпеку на Закарпатті

На Закарпатті в середу, 23 червня, можливі сильні паводки.

Як повідомили в ДСНС, рівень води в малих річках регіону може зрости на півметра-метр.

Крім того, можливе формування значного стоку зі схилів із підтопленням населених пунктів, розташованих у низинах.

Також прогнозується утворення невеликих селевих потоків.

Повінь в Ялті

Минулого тижня в окупованій Росією Ялті сталася потужна повінь.

У місті введено режим надзвичайної ситуації.

Детальніше про паводки в анексованому Криму читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС

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