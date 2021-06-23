Паводки та селеві потоки: ДСНС попередила про небезпеку на Закарпатті

На Закарпатті в середу, 23 червня, можливі сильні паводки.
Як повідомили в ДСНС, рівень води в малих річках регіону може зрости на півметра-метр.
Крім того, можливе формування значного стоку зі схилів із підтопленням населених пунктів, розташованих у низинах.
Також прогнозується утворення невеликих селевих потоків.
Повінь в Ялті
Минулого тижня в окупованій Росією Ялті сталася потужна повінь.
У місті введено режим надзвичайної ситуації.
Детальніше про паводки в анексованому Криму читайте у матеріалі Фактів ICTV.