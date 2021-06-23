На Закарпатье к 7,6 годам заключения приговорили мужчину, который довел свою падчерицу до самоубийства.

Девочка долгое время подвергалась издевательствам и унижениям со стороны сожителя своей матери. Как признался на суде 53-летний мужчина, он неоднократно предлагал падчерице “пойти повеситься”.

Подсудимый также рассказал, что девочка без разрешения брала его банковскую карточку, а однажды похитила у него банку сушеных грибов. За вырученные деньги школьница купила себе мобильный телефон, что стало причиной серьезного скандала дома.

Накануне трагедии девочка собрала своих одноклассниц, чтобы угостить их фанками — закарпатскими пончиками, которые принято подавать на поминках.

В тот же день она взяла веревку и повесилась на детской качеле. Позже сестра умершей подтвердила, что девочка уже не впервые пыталась покончить с собой, но предыдущие попытки были неудачными.

Во время первоочередных следственных действий в доме семьи было обнаружено более полусотни патронов к нарезному малокалиберному оружию.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 3 ст. 120 (Доведение несовершеннолетнего до самоубийства) и ч. 1 ст. 263 (Хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей. Судебный приговор вступит в законную силу в ближайшее время.

Источник: Закарпатская областная прокуратура