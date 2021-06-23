На Закарпатті до 7,6 років ув’язнення засудили чоловіка, який довів свою падчерку до самогубства.

Дівчинка довгий час зазнавала знущань та принижень від співмешканця своєї матері. Як зізнався на суді 53-річний чоловік, він неодноразово пропонував падчерці “піти повішатися”.

Підсудний також розповів, що дівчинка без дозволу брала його банківську картку, а одного разу викрала у нього банку сушених грибів. За виручені гроші школярка купила собі новий мобільний телефон, що стало причиною серйозного скандалу вдома.

Напередодні трагедії дівчинка зібрала своїх однокласниць, щоб вгостити їх фанками – закарпатськими пончиками, які прийнято подавати на поминках.

Того ж дня вона взяла мотузку і повісилася на дитячій гойдалці. Згодом сестра померлої підтвердила, що дівчинка вже не вперше намагалася накласти на себе руки, але попередні спроби були невдалими.

Під час першочергових слідчих дій у помешканні родини було виявлено понад півсотні набоїв до нарізної малокаліберної зброї.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 3 ст. 120 (Доведення неповнолітньої до самогубства) і ч. 1 ст. 263 (Зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Судовий вирок набуде законної сили найближчим часом.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура