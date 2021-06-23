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Наташа Тарчевська |

Знущався і наказував повіситися: на Закарпатті вітчим довів школярку до самогубства

Знущався і наказував повіситися: на Закарпатті вітчим довів школярку до самогубства

На Закарпатті до 7,6 років ув’язнення засудили чоловіка, який довів свою падчерку до самогубства.

Дівчинка довгий час зазнавала знущань та принижень від співмешканця своєї матері. Як зізнався на суді 53-річний чоловік, він неодноразово пропонував падчерці “піти повішатися”.

Підсудний також розповів, що дівчинка без дозволу брала його банківську картку, а одного разу викрала у нього банку сушених грибів. За виручені гроші школярка купила собі новий мобільний телефон, що стало причиною серйозного скандалу вдома.

Напередодні трагедії дівчинка зібрала своїх однокласниць, щоб вгостити їх фанками – закарпатськими пончиками, які прийнято подавати на поминках.

Того ж дня вона взяла мотузку і повісилася на дитячій гойдалці. Згодом сестра померлої підтвердила, що дівчинка вже не вперше намагалася накласти на себе руки, але попередні спроби були невдалими.

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Під час першочергових слідчих дій у помешканні родини було виявлено понад півсотні набоїв до нарізної малокаліберної зброї.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 3 ст. 120 (Доведення неповнолітньої до самогубства) і ч. 1 ст. 263 (Зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Судовий вирок набуде законної сили найближчим часом.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

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